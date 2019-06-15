زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب مقاطعة مالوكو في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، السبت، مقاطعة مالوكو الإندونيسية، حسبما أفادت وكالة أنباء الاناضول . وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال وقع قبالة السواحل الجنوبية لمقاطعة مالوكو ، وأن مركزه يقع على مسافة 216 كم جنوب شرق المقاطعة. وأوضح البيان أن عمق الزلزال 144 كم تحت سطح الأرض. ولم يسجل سقوط ضحايا أو وقوع إصابات في صفوف المدنيين، جراء الزلزال، وفق معلومات أولية. كما لم تطلق السلطات الإندونيسية تحذيرًا بشأن إمكانية حدوث موجات تسونامي، عقب الزلزال.

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