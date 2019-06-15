سنحاسب من أطلق الصاروخ على إسرائيل.. ماذا قال هنية لـ ملادينوف

كتبت سمر صالح

قال موقع "والاه" العبري اليوم، السبت، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال لـنيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة بالشرق الأوسط، إن الجهات الأمنية التابعة لحركة حماس فى قطاع غزة تجري تحقيقات واسعة لمعرفة من الذي أطلق الصاروخين على إسرائيل بهدف محاسبته.

وأكد هنية لملادينوف أن حماس لم تطلق الصاروخين ضد إسرائيل، وأنها ملتزمة بتنفيذ التهدئة مع تل أبيب، موضحًا أن حركته غير معنية بإجهاض المساعي الرامية إلى تحقيق تقدم في التهدئة بين الجانبين.

وأضاف "والاه" ان ملادينوف من ناحيته وعد...