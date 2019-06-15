شرطة نيوزيلندا تؤكد تحطم طائرة خفيفة ومقتل طيارها

أكدت شرطة نيوزيلندا أنه "تم العثور على طيار ميت إثر حادث تحطم طائرة خفيفة في كورومانديل في الجزيرة الشمالية"، لافتة إلى أنه "كان على متن الطائرة الصغيرة شخص واحد فقط، وعندما لم تنجح في الوصول في الوقت المحدد إلى المطار أمس الجمعة، جرى إبلاغ فرق الإنقاذ لمعرفة مصيرها".
وأوضحت الشرطة أن "الأحوال الجوية لم تسمح ببدء عمليات البحث والإنقاذ أمس، حتىّ أجري بحث بري اليوم وتم العثور على الطائرة المتحطمة في إحدى الغابات".
ولفتت الشرطة إلى أن "السلطات المحلية تجري تحقيقا في الحادث".
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