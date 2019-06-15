شرطة نيوزيلندا تؤكد تحطم طائرة خفيفة ومقتل طيارها

أكدت شرطة ​نيوزيلندا​ أنه "تم العثور على طيار ميت إثر حادث ​تحطم طائرة​ خفيفة في كورومانديل في ​الجزيرة​ الشمالية"، لافتة إلى أنه "كان على متن الطائرة الصغيرة شخص واحد فقط، وعندما لم تنجح في الوصول في الوقت المحدد إلى ​المطار​ أمس الجمعة، جرى إبلاغ فرق الإنقاذ لمعرفة مصيرها".

وأوضحت ​الشرطة​ أن "​الأحوال الجوية​ لم تسمح ببدء عمليات البحث والإنقاذ أمس، حتىّ أجري بحث بري اليوم وتم العثور على الطائرة المتحطمة في إحدى الغابات".

ولفتت الشرطة إلى أن "السلطات المحلية تجري تحقيقا في الحادث".