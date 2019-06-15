رئيسة حكومة هونغ كونغ تعلن "تعليق" مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين

اعلنت رئيسة السلطة التنفيذية ل​حكومة هونغ كونغ​ ​كاري لام​ أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين "سيتم تعليقه"، وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة. واوضح لام للصحافيين إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون". وكانت مئات الآلاف قد نظمت مسيرات عبر هونغ كونغ الأحد الماضي احتجاجًا على مشروع القانون وقامت ​الشرطة​ بإطلاق ​الغاز​ المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مظاهرات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي مما أغرق هونج كونج في حالة من الاضطراب وأدى إلى ضغوط قوية على لام. ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر يوم الأحد.

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