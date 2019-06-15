عبد المهدي في ذكرى سبايكر: لن يكون لفلول داعش مكان آمن بالعراق

دعا رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ ​القوات العراقية​ في كل مكان من أرض العراق إلى اليقظة وملاحقة فلول تنظيم "داعش" وعدم السماح له بالتقاط أنفاسه.

واعتبر عبد المهدي خلال زيارة قام بها إلى موقع جريمة مقتل نحو 1700عسكريا عراقيا بعد سيطرة ​تنظيم داعش​ على قاعدة "سبايكر" العسكرية في ​محافظة صلاح الدين​، إن "بطولات وتضحيات العراقيين ووحدتهم هي التي صنعت النصر"، وأضاف "نحن أوفياء لهذه الدماء التي انتصرت، و لن نسمح لفلول داعش المنهزمة بالتقاط أنفاسها وقواتنا تلاحقهم في الصحاري، ولن يكون لهم مكان آمن في العراق".

وحث رئيس الوزراء العراقي القوات العراقية "في كل مكان من أرض العراق على ملاحق هذا العدو الجبان "داعش" الذي يستهدف المدنيين، وأن تكثف جهدها الاستخباري"، مشيرا إلى أن "حالة الأمن والاستقرار التي تسود مدن العراق اليوم هي ثمرة للبطولات والتضحيات التي سيخلدها التأريخ".