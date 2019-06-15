أردوغان: نرفض الجهود الرامية من أجل فرض أمر واقع جديد في القدس

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "أننا نرفض الجهود الرامية من أجل فرض أمر واقع جديد في ​القدس​". ولفت اردوغان خلال "قمة التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا" التي انطلقت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه بمشاركة قادة 27 دولة، الى ان سياسات القضاء على منظمة إرهابية باستخدام منظمة أخرى ستسفر عن المزيد من إراقة الدماء والاحتلال والظلم والأحزان.

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