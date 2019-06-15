احياء أول قداس في كاتدرائية نوتردام بباريس السبت بعد شهرين على الحريق

يترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي بعد ظهر السبت أول قداس في نوتردام منذ الحريق الذي دمر قسما من الكاتدرائية قبل شهرين، سيحضره نحو ثلاثين شخصا فقط نصفهم من رجال الدين.
واوضحت أبرشية باريس إن القداس لن يحضره مصلون "لأسباب أمنية واضحة"، لكن ستقوم قناة "كي تي أو" الكاثوليكية بنقل وقائعه مباشرة "ليتمكن المسيحيون من المشاركة فيه".
وسيبدأ القداس عند الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش في الكنيسة الواقعة خلف الجوقة، وهو مكان تم تأمينه.
وإلى جانب المونسنيور أوبوتي، سيحضر القداس خادم رعية الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه وعدد من الكهنة ومتطوعون وأشخاص يعملون في الورشة وعاملون في أبرشية باريس. ولن تشارك جوقة معهد نوتردام في القداس، لكن قائدا لجوقة الترتيل سيكون حاضرا.
وكانت الأبرشية ذكرت أن "قناة تلفزيونية ستنقل" القدّاس، مؤكدة أن "المطران أوبوتي يريد أن يعلن للكاثوليك أنّ الكاتدرائية هي مكان عبادة".
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