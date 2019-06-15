سائق شاحنة في عكار نقل النفايات من خارج البلدة ورماها عشوائيا

تتواصل ظاهرة نقل ​النفايات​ من خارج عكار ورميها عشوائيا حيثما يتمكن ناقلوها على ضفاف الأنهر وفي الأماكن البعيدة وذلك طمعًا ببعض المال الذي يتقاضونه جراء هذه الأعمال.

وتمكن سائق شاحنة كبيرة، تحت جنح الظلام، ليل أمس من إفراغ حمولة شاحنته الكبيرة من النفايات على مقربة من مفرق ضهور الحسين المشرف على مجرى نهر البارد في خراج بلدة جديدة القيطع، حيث تمكن أحد أبناء المنطقة الذي شاهد الشاحنة من تصوير لوحتها بعدما افرغت الحمولة وغادرت المنطقة مسرعة وهي تفوح منها رائحة النفايات أبلغ ​القوى الأمنية​ وحضرت دورية من مخفر درك ​برقايل​ الى المكان وعاينته، وتم تزويد عناصر الدورية برقم اللوحة وصورة الشاحنة.

والعمل جار على ملاحقة السائق لمعرفة هويته والجهة التي كلفته بنقل النفايات ومصدرها.