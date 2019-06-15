أسامة سعد: جر الامن خلف السياسة لا يؤسس لاستقرار

اشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "حاضر ستنا" هي العبارة تختصر حالة بعض رجال الأمن، لل​سياسة​ أدوار ليس من بينها مصادرة الأمن، للأمن إختصاص ليس من ضمنه التبعية السياسية، جرجرة الأمن خلف السياسة لا يؤسس لإستقرار".

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