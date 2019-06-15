سعد: الموازنة الحالية افضل من السابقة ولكنها ليست على مستوى خطورة الوضع

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" ​فادي سعد​ في حديث تلفزيوني الى ان "الاتجاه الجذري لدينا هو لتعديل ​الموازنة​ وهي ليست على مستوى خطورة الوضع الحالي رغم أنها أفضل من الموازنة السابقة"، لافتا الى أنها "موازنة دفترية واذا لم تواكب بوقف التهريب وتوجهنا الى الشراكة بين ​القطاع العام​ والخاص نتجه الى الافلاس مضيفا هذه الموازنة تدل على ان هناك وعي لخطورة المرحلة".

وشدد على أن "الموازنة فيها أكثرية مكامن الهدر"، معتبرا أن "حل مشكلة التهرب الضريبي و​الجمارك​ ليس في هذه الموازنة"، مؤكدا أن "المعركة بدأت ولكن الامر الايجابي أن هناك وعي أن ​لبنان​ متجه الى الانهيار".