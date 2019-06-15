سعد: الموازنة الحالية افضل من السابقة ولكنها ليست على مستوى خطورة الوضع

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" فادي سعد في حديث تلفزيوني الى ان "الاتجاه الجذري لدينا هو لتعديل الموازنة وهي ليست على مستوى خطورة الوضع الحالي رغم أنها أفضل من الموازنة السابقة"، لافتا الى أنها "موازنة دفترية واذا لم تواكب بوقف التهريب وتوجهنا الى الشراكة بين القطاع العام والخاص نتجه الى الافلاس مضيفا هذه الموازنة تدل على ان هناك وعي لخطورة المرحلة".
وشدد على أن "الموازنة فيها أكثرية مكامن الهدر"، معتبرا أن "حل مشكلة التهرب الضريبي والجمارك ليس في هذه الموازنة"، مؤكدا أن "المعركة بدأت ولكن الامر الايجابي أن هناك وعي أن لبنان متجه الى الانهيار".
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