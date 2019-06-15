الغريب: خطة النازحين تعتمد على ثلاثة محاور وترتكز على تطبيق القوانين والتعاون مع البلديات

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ الى ان خطة الوزارة تعتمد على ثلاثة محاور وترتكز على تطبيق القوانين والتعاون مع البلديات، وتمنى في كلمة له بمؤتمر البلديات في التيار الوطني، ان تحظى خطتنا بإجماع وطني وان لم يحصل ذلك فنحن مستمرون بها حتى النهاية.

واوضح الغريب ان "وزير الداخلية الايطالي اتخذ قراراً بتغريم كل من ينقذ لاجىء سوري يتعرض للغرق، ولم نسمع اي اجراء من ​المجتمع الدولي​ الذي لا يستقوي الا على الدول التي يعدها ضعيفة ونحن لسنا دولة ضعيفة"، اضاف قائلا "لسنا ذاهبون لمواجهة مع المجتمع الدولي انما نطلب منه معاملتنا تماماً كما يعامل باقي الدول".

ولفت الغريب الى ان التاريخ سيسجل للجميع كيفية تعاطيهم بملف النازحين وهذا ملف وجودي.