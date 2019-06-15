علي حمدان: لبنان لا يفاوض عن ضعف في موضوع الحدود مع العدو الاسرائيلي

اشار مستشار رئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​ الى ان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يسعى لتثيب الحق اللبناني برا وبحرا عبر الوساطة الاميركية التي طلبها بري مع العدو ال​اسرائيل​ي منذ 7 سنوات، واوضح ان موضوع الوساطة ليس وليدة اللحظة بل عمل فترة طويلة. وشدد على ان هناك فرصة اليوم لتثبيت الحدود البحرية والمحافظة على الارض، ونحن لن نرضى بالاستثمار في اسرائيل مقابل الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، ولبنان لا يفاوض عن ضعف في موضوع الحدود. واوضح ان ما جناه لبنان من جولة المفاوضات الاخيرة ايجابي، ومن نتفاوض معه هو عدو يجب ان نتابع معه الملفات بكل دقة ومتابعة.

واعتبر حمدان في حديث تلفزيوني، ان هناك كلام واضح للرئيس بري برفض المس بالتقديمات والمعاشات للموظفين، خاصة واننا ناضلنا من اجل ​سلسلة الرتب والرواتب​، ويجب ان يكون هناك اطمئنان لدى الناس. واوضح ان هناك ابوبا ثانية يتم العمل عليها من اجل تأمين ايرادات للخزينة.

ولفت الى ان المشروع الاقتصادي في المنطقة قائم على المزيد من استهلاك الثروات العربية، وللاسف ان النظام العربي الذي انهار من فترة تتجاوز العقد غير قادر على اي مواجهة وهو اضعف منها. واعتبر انه مع كل ما يحكم ال​سياسة​ العالمية من مفاجآت وعدم وضوح في الرؤية، لا زال العالم يتحكم ببعض الاصوات العاقلة، بعيدا عن مزاجية الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​. واكد انه لن يكون هناك شيء اكلف على العالم من الحرب، لا سيما على منطقتنا.