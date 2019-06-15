بو صعب: يمكن أن يكون لروسيا دور ايجابي بترسيم الحدود البحرية مع سوريا

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أن بإمكان روسيا القيام بدور إيجابي في عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا. ولفت بوصعب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الى إن "لا شيء مغلق على طلب التعاون مع روسيا أو أية دولة أخرى، ونحن الآن لدينا معطيات بأن سوريا تريد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وروسيا موجودة في هذه المنطقة، وعند هذه الحدود بالذات"، لافتا الى أنه "قد يكون لدى روسيا مصلحة اقتصادية في ذلك، خصوصاً أن نوفاتيك موجودة في البحر، وبدأت العمل بالفعل على استخراج الغاز من البلوكات في لبنان، وقد يكون لديها دور في البلوكات الموجودة في سوريا، وعليه ستكون هناك مصلحة لترسيم الحدود البحرية، ومن هنا يمكن أن يكون لروسيا دور إيجابي لتسريع هذه المهمة"، مضيفا: "ننتظر موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا".

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