إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص ودراجتين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

أصيب 5 شباب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" ودراجتين ناريتين بطريق "فاقوس – الزقازيق" أمام قرية "البيروم" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" ودراجتين ناريتين بطريق "فاقوس – الزقازيق" أمام قرية "البيروم" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، ما أسفر عن إصابة 5 شباب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "فاقوس" المركزي، وتحويل أحدهم إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، فيما تبين وقوع الحادث بعدما حاول قائد السيارة تفادي مرور سيدة وطفلتها بالطريق، واختلت عجلة في يده، إلا أنه لاذَّ بالفرار فور الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.