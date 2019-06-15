أسعار الذهب العالمية تتراجع بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب، تداولات أمس على تراجع بعد أن ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن الأصفر 1% بفعل توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأمريكي سيقرر زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2019.

وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من أبريل نيسان 2018.

وسجلت العقود الأمريكية عند التسوية 1344.50 دولار للأوقية مرتفعة 0.1% بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 1359.50 دولار.

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وينهي المعدن النفيس الأسبوع على مكاسب بحوالي 1% مواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.

وعززت القراءات الاقتصادية الصادرة في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل للانخفاض يوم الخميس قبيل اجتماع المركزي الأمريكي المقرر الأسبوع القادم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.25% إلى 14.86 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 1% إلى 799.50 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1466.50 دولار للأوقية مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل نيسان 2018 ومواصلا الصعود لسابع جلسة على التوالي.