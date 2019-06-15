بالصور.. بدء انتخابات الغرفة التجارية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت انتخابات الغرفة التجارية في كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة، على مستوى 12 لجنة انتخابية بمدن ومراكز المحافظة.

وأكد أحمد عبد الحميد، مدير عام الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن لجنة وزارة التجارة والصناعة التي تترأس لجان انتخابات الغرفة التجارية، تتكون من 25 عضوًا رئيسًا للجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، و24 عضوًا في 12 لجنة انتخابية بواقع عضوين في كل لجنة، فيما يجرى انتخاب 7 مرشحين، وتعيين 7 أعضاء آخرين بمعرفة وزير التجارة والصناعة.

ولفت إلى أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت والانتخاب بعد تسديدهم رسوم الغرفة في غضون عام 2018، يبلغ عددهم 26130 صوتًا على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، فيما تجرى الانتخابات بنظام القوائم لاختيار مجلس إدارة الغرفة المستوى الثاني المكون من 14 عضوًا.