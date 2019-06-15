محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
انطلقت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، ويتنافس فيها على عضوية مجلس الإدارة 11 مرشحًا، بعد انسحاب واحد واستبعاد أحمد دياب إبراهيم ومحمد عبد الله وهبة بحكم قضائي.
وأضاف "صلاح"، أن المحافظة تضم 3075 من التجار وأصاحب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بالكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزي الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المحافظة تضم لجنتين الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة ومقيد بها 1989 ناخبًا، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخبًا، وستجرى تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة، وبدأت الانتخابات من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساء لمدة يوم واحد بعدها تغلق اللجان ويتم إجراء الفرز وإعلان النتائج.
وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن أسماء المرشحين جاءت كالتالي:
أحمد عبد الرحيم مخيمر
أحمد محمد أحمد دويدار
حسين أحمد إبراهيم
عبدالخالق عرابي عبد الله
عربى كامل يماني
عزت أنور الشاذلي
عيد محمد حمود
محمد رفاعي بيومي
محمود زين عبد الحافظ
ماجد محمد حسن
بخيت عيد بخيت
بينما تنازل المرشح حسين أحمد حسين شنداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استبعاد مرشحين.. بدء انتخابات الغرفة التجارية في لجنتين بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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