قائد عسكري إيراني: لهذا السبب لا تدخل أمريكا في حرب مع إيران



قال رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني، وزير الدفاع الأسبق، العميد أحمد وحيدي، إن عدم ثقة الولايات المتحدة في الانتصار يمنعها من الدخول في حرب مع إيران.

ونقلت وكالة "فارس" عن وحيدي

أن المرشد الأعلى علي خامنئي، ومن خلال "إدراكه وتحليله ومعرفته التاريخية للوقائع والخبرات العملية يدرك أن الحرب لن تقع".

وأضاف أن الولايات المتحدة ولمختلف

الأسباب لن تدخل في حرب مع إيران، لأن من يدخل الحرب يفترض لنفسه الانتصار، إلا أن الولايات المتحدة "لا تفترض لنفسها مثل هذا الأمر، لأنها لم تستطع الخروج منتصرة حتى في اليمن أو في العراق وسوريا وأفغانستان، حيث لقيت الهزيمة".