قال رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني، وزير الدفاع الأسبق، العميد أحمد وحيدي، إن عدم ثقة الولايات المتحدة في الانتصار يمنعها من الدخول في حرب مع إيران.
ونقلت وكالة "فارس" عن وحيديأن المرشد الأعلى علي خامنئي، ومن خلال "إدراكه وتحليله ومعرفته التاريخية للوقائع والخبرات العملية يدرك أن الحرب لن تقع".
وأضاف أن الولايات المتحدة ولمختلف
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري إيراني: لهذا السبب لا تدخل أمريكا في حرب مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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