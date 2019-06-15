أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، ليلة الجمعة، سقوط قذائف هاون على قاعدة جوية بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.
وأوضحت الخلية عبر حسابها على "الفيسبوك" أن ثلاث قذائف هاون، سقطت على قاعدة بلد الجوية التي تقع على بعد 64 كلم شمالي بغداد.
وأضافت الخلية، أن القذائف، أسفرت عن نشوب
وتعد قاعدة بلد الجوية، الأكبر في العراق، وأنشئت في منتصف الثمانينات.
وأثناء عملية احتلال العراق عام 2003، تعرضت القاعدة الجوية إلى قصف أمريكي مكثف.. وبعد
سُلمت القاعدة إلى الجانب العراقي في نوفمبر 2011، بعدها أصبحت القاعدة مقرا لسرب طائرات "إف 16"المستوردة من الولايات المتحدة حيث استقبلت القاعدة أول دفعة من هذه الطائرات في يوم 13 تموز 2015 .
كانت هذه تفاصيل خبر قذائف هاون تستهدف أكبر قاعدة جوية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.