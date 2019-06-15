قذائف هاون تستهدف أكبر قاعدة جوية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، ليلة الجمعة، سقوط قذائف هاون على قاعدة جوية بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضحت الخلية عبر حسابها على "الفيسبوك" أن ثلاث قذائف هاون، سقطت على قاعدة بلد الجوية التي تقع على بعد 64 كلم شمالي بغداد.

وأضافت الخلية، أن القذائف، أسفرت عن نشوب

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حرائق في الحشائش والأحراش المحيطة بالقاعدة، مؤكدة إخماد النيران دون أي أضرار بشرية.

وتعد قاعدة بلد الجوية، الأكبر في العراق، وأنشئت في منتصف الثمانينات.

وأثناء عملية احتلال العراق عام 2003، تعرضت القاعدة الجوية إلى قصف أمريكي مكثف.. وبعد

ذلك استخدمت من قبل قوات الجيش الأمريكي على نطاق واسع، حيث كانت مركز النقل والتموين الرئيسي لقوات التحالف في العراق، وأنشئ فيها مستشفى ميداني لمعالجة جرحى القوات الأمريكية.

سُلمت القاعدة إلى الجانب العراقي في نوفمبر 2011، بعدها أصبحت القاعدة مقرا لسرب طائرات "إف 16"المستوردة من الولايات المتحدة حيث استقبلت القاعدة أول دفعة من هذه الطائرات في يوم 13 تموز 2015 .