مبعوث أميركي يحذر من فوضى في السودان شبيهة بليبيا

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، للشؤون الإفريقية، تيبور ناغي، إن تغييراً جذرياً حدث في السودان في الثالث من يونيو مع فض الاعتصام.
وأضاف أن واشنطن، تؤمن بضرورة تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام.
وأشار إلى أن رئيس المجلس
وأوضح أن هنالك بعض الجهات المخربة من طرفي الأزمة في السودان، وذكر أنه حضّ طرفي النزاع السوداني على
وحذّر ناغي من فوضى في السودان شبيهة بالأزمة الليبية أو الصومالية، وعبّر عن خشيته من عودة النظام السابق في السودان.
وأكد ناغي دعم مبادرة الاتحاد الإفريقي في السودان وعدم وجود أي أجندة لواشنطن، مشيراً إلى أنه من حق السودانيين رؤية حكم مدني بعد 30 عاماً من الدكتاتورية.
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