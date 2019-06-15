رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على التصريحات الأخيرة لوزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بخصوص وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وقال موسوي أمس الجمعة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أولئك الذين يفتقدون إلى المصداقية والشرعية وحتى الاستقلال، وأولئك الذين يعتمد وجودهم كليا على شراء الأمنمن الغربيين (الذين يرونهم فقط كـ "بقرة للحلب") ليسوا في موقف يسمح لهم بالتشكيك في مصداقية مسئولي جمهورية إيران الإسلامية".
وفي وقت سابق، غرد ظريف قائلا: "إن بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا، "الفريق ب" يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي
ليرد قرقاش بأن تزايد إشارة وزير الخارجية الإيراني إلى الفريق ب "هزلية وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم". مشيرا إلى أن "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة، ووقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء".
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة عقب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، وتوجيه واشنطن أصابع الاتهام إلى طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي لقرقاش: "البقرة الحلوب" لا تستطيع التشكيك بمصداقية مسئولي إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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