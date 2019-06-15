بوتين: ضرورة عودة اللاجئين السوريين وتنشيط عمل اللجنة الدستورية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تسيطر على معظم أراضي البلاد.

ودعا الرئيس الروسي في كلمة ألقاها اليوم السبت بقمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، إلى ضرورة تنشيط عمل اللجنة الدستورية السورية

لتمارس مهامها.

وأكد بوتين على أهمية التعاون بين الدول المشاركة في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" لحل القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار.

كما تطرق بوتين في كلمته إلى مكافحة الإرهاب، داعيا إلى مواصلة العمل على كشف التنظيمات الإرهابية والقضاء على

الأفكار المتطرفة، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين.

وحث الرئيس الروسي في كلمته جميع أطراف الاتفاق النووي مع إيران على الاستمرار بالتزاماتهم، وقال: "الكل قلق بشأن الاتفاق النووي، وانسحاب الولايات المتحدة أثر بشكل فعلي على نظام منع انتشار الأسلحة وعقد تنفيذ الاتفاق وأثر بشكل فعلي على نظام حظر انتشار الأسلحة"​​​