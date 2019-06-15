قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت إنه يأمل بأن يتمكن منتجي النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل بداية العام المقبل.
وأضاف الوزير السعودي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرينبمدينة كارويزاوا اليابانية اليوم عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط: "نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل. إننا نعمل على ذلك".
وكان الفالح قد قال في
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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