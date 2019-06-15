تركيا تعترض على أسماء 6 مرشحين للجنة صياغة دستور سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعترض على أسماء 6 أشخاص في قائمة المرشحين لصياغة دستور جديد لسوريا.

وأضاف أوغلو لوكالة "الأناضول": "هنالك مشكلة في 6 أشخاص عن لائحة المجتمع المدني،

فهؤلاء لا يمثلون المجتمع المدني".

وقال إن من بين هؤلاء الستة، رئيسا سابقا للبنك المركزي السوري، ورئيس حزب، ونائبا عاما، دون أن يحدد التفاصيل، منوها

بأن الأمم المتحدة وتركيا تعترضان على أسماء هؤلاء.

وتسعى روسيا من خلال مسار أستانا والحوار الذي ترعاه مع المعارضة السورية والحكومة والموفد الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، لتشكيل لجنة صياغة الدستور التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.