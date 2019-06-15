بوتن يدعو إلى تعزيز مكافحة الإرهاب في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا"

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم السبت إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب .
جاء ذلك في كلمة القاها بوتين في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" التي انطلقت اليوم السبت، في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.
واستعرض الرئيس بوتن في كلمته المواقف الروسية بشأن أفغانستان وسوريا وخطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني(الاتفاق النووي) والوضع في شبه الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" في موقعها الإلكتروني .
وأشار بوتن الى أهمية بذل جهود جماعية لتشكيل نظام عالمي عادل وضرورة تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتشارك في هذه القمة 27 دولة و13 مراقباً.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال الاجتماع إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وتملصت إيران عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق مع إيران وشددت العقوبات الاقتصادية على طهران لدورها في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
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وأمهلت طهران، في مايو، باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوماً لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك.
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