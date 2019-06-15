كندا تمدد عمل بعثتها العسكرية في مالي

أعلنت كندا أنّ بعثتها العسكرية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي ستبقى في مالي حتى نهاية أغسطس، أي بعد شهر من المهلة التي كانت محدّدة سابقاً.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّ الجيش الكندي سيبدأ "انسحابه التدريجي" من مالي في نهاية يوليو وسيواصل أداء "مهام إخلاء طبي" لغاية آخر أغسطس.

وأضاف البيان أنّ هذا الوقت الإضافي سيتيح حصول "عملية انتقال سلسة وفعّالة بين البعثة الكندية والبعثة الرومانية" التي ستحل محلّها.

والقوة الكندية التي انتشرت في غاو في يوليو 2018 في إطار قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، كان يفترض أن تنهي مهامها في نهاية يوليو 2019.

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وفي أواخر يناير وعدت رومانيا بإرسال كتيبة إلى مالي تحلّ محلّ الكتيبة الكندية. ويومها قال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان إنّ كتيبة بلاده ستغادر مالي وفقاً للخطة الموضوعة أصلاً أي في نهاية يوليو.

والجمعة قالت مينوسما في تغريدة على حسابها في موقع تويتر "نشكر كندا على مواصلة دعمها للطيران العسكري لمينوسما حتى نهاية أغسطس".

وأضافت مينوسما أنّ "هذه القدرات ستساعد على تسهيل العملية الانتقالية لسلاح الجو الروماني لحين وصولها إلى قدرتها التشغيلية الكاملة".

وتضمّ الكتيبة الكندية العاملة في مالي حوالي 250 فرداً وثماني طائرات هليكوبتر هي ثلاث مروحيات من طراز شينوك (اثنتان في الخدمة وأخرى احتياطية) مخصصة لمهام الإخلاء الطبي والنقل، وخمس مروحيات غريفون (أربع في الخدمة وواحدة احتياطية) مخصّصة للمرافقة المسلحة وتستخدم أيضاً في تنفيذ مهام دفاعية.