كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: المناطق الروسية مستعدة لزيادة صادرات موارد الطاقة إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، اليوم السبت، بأن المناطق الروسية مستعدة لزيادة صادرات موارد الطاقة والمعدات لمختلف الصناعات والمنتجات الزراعية إلى الصين.

وقال "أكيموف" للصحفيين، على هامش المعرض الروسي الصيني السادس: "إن المناطق الروسية مستعدة لزيادة صادراتها من موارد الطاقة والخامات والمعدات الكهربائية ومحركات الطائرات ومنتجات الصناعة النووية والصناعات الكيماوية والمنتجات الزراعية".

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ووفقا للمسؤول، فإن الاتجاهات ذات الأولوية هي تحسين البنية التحتية للنقل، والتجديد، وزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط السكك الحديدية.

كما أشار "أكيموف"، إلى أن المناطق الروسية مستعدة لاقتراح التنفيذ المشترك لمشاريع في صناعات الطاقة الكهربائية والتعدين، وتطوير التعاون في مجال الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من صناعات التكنولوجيا الفائقة مع الشركاء الصينيين.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن المهمة الأكثر أهمية هي توسيع التعاون الثنائي في مجال الاستثمار.