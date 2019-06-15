كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 15 مسلحا من طالبان وسط أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل 15 مسلحاً من حركة طالبان في عمليات عسكرية منفصلة نفذتها قوات الأمن في إقليم غزني وسط أفغانستان، بحسب مصادر عسكرية مطلعة.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت، عن المصادر، التي لم يتم تسميتها، قولها إن القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني قتلت أربعة من مسلحي طالبان خلال عملية بإقليم غزني.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت أيضاً اثنين من مسلحي طالبان ودمرت لغمين أرضيين.

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كما دمرت القوات الخاصة ثماني عبوات ناسفة، خلال عملية منفصلة في منطقة "ديه ياك" بإقليم غزني.

وفي الوقت نفسه، نفذت القوات الأمنية غارات جوية منفصلة في أقاليم غزني وجيرو أندار.

وذكر مسؤولون عسكريون أن الغارات الجوية أسفرت أيضاً عن مقتل 11 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان في المناطق الثلاث.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن. تأتي عمليات الجيش الافغاني في إطار التصدي لهجوم الربيع الذي أطلقته طالبان في شهر أبريل الماضي تحت مسمي "عملية النصر" في البلاد.