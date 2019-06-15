كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: الهند قد تستبدل طائراتها من طراز أنتونوف 32 بعد تحطمها قرب حدود الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة هندوستان تايمز يوم السبت نقلاً عن ثلاثة مسؤولين عسكريين لم تذكر أسماءهم، أن سلاح الجو الهندي يخطط لاستبدال طائراته من طراز أنتونوف 32 (AN-32) التي تعمل في ظروف قاسية بطائرات النقل من طراز إير باص C-295.

وقال مصدر مطلع للصحيفة: "ستكون الجهود المبذولة لتعيين معظم هذه المهام لطائرة النقل المتوسطة C-295 التي نشتريها. لديهم هوامش سلامة أعلى".

ووفقًا لمسؤول آخر، اختتمت وزارة الدفاع الهندية مفاوضات بشأن أسعار 56 طائرة من طراز C-295 التي قد تحل محل الطائرات (Avro 748)، وكذلك بعض طائرات أنتونوف 32 (AN-32).

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وأضاف، أنه من المتوقع أن تزود إيرباص أول 16 طائرة في "حالة طيران" بينما سيتم تجميع الـ 40 الباقية في الهند من قبل شركة "تاتا" للأنظمة المتقدمة (TASL).

وحسب مصدر ثالث بالقوات الجوية الهندية: "بعد الترخيص المباشر، سيتم إرسال عملية الشراء C295 إلى لجنة مجلس الوزراء للأمن للموافقة عليها. من المرجح أن يتم منح العقد بحلول نهاية العام. بينما تعد C295 بديلاً عن Avro، إلا أنها ستقوم ببعض المهام الحرجة المعينة حاليًا لطائرات AN-32".