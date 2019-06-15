كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني لـ "الخليج 365": الهجوم في بحر عمان لا يخلو من بصمات الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث السياسي اليمني "محمود الطاهر": اعتقد أن الهجوم في بحر عمان لا يخلو من بصمات الحرس الثوري الإيراني وأذرعته الحوثية.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أن هذا الهجوم هو تصعيد ايراني حوثي خطير لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

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وأشار الطاهر أن الهجوم على امتداد النفط السعودي والأعمال التخريبية لناقلات النفط ومن ثم الهجوم على مطار نجران، كلها تدل على أنها المليشيات الحوثية بإيعاز ايرانية للضغط على امريكا.

وأكمل حديثه بأن الدليل حديث ايران المتواصل أن الاستقرار في المنطقة يتعلق برفع العقوبات عليها.

يذكر أن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في بحر عمان يوم الخميس، وكانت أربع ناقلات للنفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية الشهر الماضي.