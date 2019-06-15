كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال زيارته.. "ترامب": الملكة إليزابيث كانت أكثر مرحا مما كانت عليه منذ 25 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كانت أكثر مرحًا معه خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة هذا الشهر أكثر مما كانت عليه منذ أكثر من عقدين.

وقال "ترامب"، يوم أمس الجمعة، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "فوكس والأصدقاء"، الذي يعرض على قناة "فوكس نيوز" فوكس": "لديّ علاقة كبيرة، وكنا نضحك ونمرح. وقال لها شعبها، إنها لم تكن مرحة هكذا منذ 25 عامًا. ثم تعرضت لانتقادات بسبب ذلك لأنهم قالوا، إننا نمرح كثيرًا.

زار الرئيس المملكة المتحدة، في أول زيارة دولة للبلاد في وقت سابق من هذا الشهر، حيث التقى الملكة البالغة من العمر 93 عامًا، وقام بجولة في وستمنستر آبي وتناول الطعام في قصر باكنجهام مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.