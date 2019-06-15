مغربي يقتل زوجته بطريقة مروعة في هولندا – صور

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خلق مواطن مغربي، حالة رعب حقيقية في هولندا، بعدما أقدم على قتل زوجته بطريقة مروعة، في حادث كشفته الشرطة الهولدنية، اليوم الجمعة.
وقالت الشرطة، حسب ما نقلته وسائل إعلام هولندية، اليوم، إن الحادث المروع وقع، مساء أمس الخميس، في مدينة دين بوش، حينما أقدم مواطن مغربي على قتل زوجته بطعنات متتالية، وتسليم نفسه للشرطة.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الشرطة الهولندية أسباب الجريمة، أعلنت عن فتح تحقيق، اليوم، وانتقال فرق علمية إلى مكان الجريمة للتحقيق، وجمع أدلة من البيت.
ونقلت وسائل إعلام هولندية شهادات جيران بيت الضحية، والمعني بالأمر، الذين أجمعوا في شهاداتهم أن العائلة “كانت هادئة”، معتبرين أن ما حدث “أمر لا يصدق”.
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