500 مليار نحو إسبانيا

كشفت معطيات إحصائية حديثة مفارقة مثيرة تفيد بأن عدد المغاربة الذين يزورون إسبانيا بغرض السياحة، يفوق عدد الإسبان الذين يزورون المغرب.

أكثر من ذلك، تقول هذه الأرقام إن ما ينفقه المغاربة من أموال في إسبانيا يفوق ما ينفقه الإسبان في المغرب، سواء من حيث المجموع، أو من حيث معدل ما ينفقه الفرد الواحد.

ففي سنة 2018، فاق عدد المغاربة الذين زاروا إسبانيا 900 ألف شخص، فيما يناهز معدل الإنفاق اليومي للفرد 150 أورو، وفاق مجموع ما أنفقه المغاربة في الجارة الشمالية 5 ملايير درهم (500 مليار سنتيم).

في المقابل، لا ينفق الإسباني الذي يزور المغرب سوى 115 أورو في اليوم، ويمكث أربعة أيام فقط، مقابل 6 أيام التي يقضيها المغربي في إسبانيا.