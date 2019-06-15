مانشستر يونايتد يسعى لضم موهبة من البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الواعدين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن اليونايتد الذي أتم لتوه صفقته الأولى هذا الصيف بضم الجناح الويلزي دانييل جيمس من سوانزي سيتي، يهدف لاستقدام لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الشاب، شون لونجستاف.

وقدم لونجستاف البالغ من العمر 21 عاما، أداء مبهرا تحت قيادة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز في الموسم المنقضي، لكن الإصابة التي تعرض لها في أذار/مارس الماضي، أنهت موسمه في وقت مبكر.

ورغم ادعاء "ميرور" بأن يونايتد واثق من ضم لونجستاف، قالت شبكة "سكاي سبورتس" إنه لم تتم أي اتصالات بين الطرفين.

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ويعتبر مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، من أشد المعجبين بقدرات لونجستاف، ويعتقد أنه بإمكانه التحول إلى واحد من اللاعبين البارزين في مشوار الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأضافت "ميرور"، أنه وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية حول إمكانية بيع نيوكاسل للشيخ خالد بن زايد آل نهيان، يتجه يونايتد لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب تتراوح قيمته حول 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان لونجستاف قد صرح في وقت سابق، بأنه يشعر بالسعادة لورود اسمه ضمن اهتمامات أحد أكبر الأندية، لكنه يركز على مسيرته مع نيوكاسل.