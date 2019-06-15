مبابي يثير الجدل مجددا حول مستقبله!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أثار الجدل مجددا حول مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان، بعدما قام بنشر رسالة مبهمة.

ونشر مبابي عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة له مع ناصر الخليفي، رئيس النادي، وأنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق، الذي رحل خلال الساعات الماضية، إلى جانب زميليه، نيمار دا سيلفا ويوليان دراكسلر.

وعلق الدولي الفرنسي على الصورة، قائلًا "شكرًا لك مستر (هنريكي) على كل ما فعلته لي هنا".

وانقسم المتابعون حول الهدف من هذه الرسالة، ما بين توديع المدير الرياضي، أو إشارة المهاجم الشاب لقرب رحيله عن صفوف البي إس جي.

Advertisements

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن، الجمعة، تعيين البرازيلي ليوناردو مديرا رياضيا للنادي، بعد ساعات من الانفصال بالتراضي عن هنريكي.

وارتبط اسم كيليان مبابي بقوة بالانتقال لصفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل سعي فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لتدعيم الفريق بشكل كبير، من أجل العودة إلى منصات التتويج بعد موسم كارثي.

وكان مبابي قد نشر أيضًا رسالة غامضة، الجمعة، عبر حسابه على "إنستغرام"، عندما علق على صورة له قائلًا "حقق حلمك ثم احلم بجنون".