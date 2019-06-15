شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار مستشار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في منزله والان مع التفاصيل

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، انتحر في منزله بالعاصمة طهران.

وذكرت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية عبر تطبيق تلغرام، نقلًا عن أحد المقربين من داوري، أن ”الأخير أقدم فجر اليوم السبت على الانتحار في منزله الكائن بحي العمال الشمالي في العاصمة طهران”، مضيفًا أن ”جثمانه تم نقله إلى أحد مستشفيات طهران“.

وفي ذات الشأن، ذكرت ملك سلماني، زوجة داوري، الأسبوع الماضي، عن وجود خلافات قوية مع زوجها، مضيفة أنها ”حاولت طلب الطلاق خلال العام الماضي“.

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ونقل موقع ”إنصاف نيوز“ الإصلاحي عن ملك سلماني قولها إنه ”في الفترة الأخيرة دخلت سيدة تعمل ممرضة بالعاصمة طهران في علاقة مع عبدالرضا داوري“، مضيفة أن ”هذه العلاقة تسببت لهما بمشاكل عائلية طويلة“.

ويعد عبدالرضا داوري من أشهر الصحفيين الإيرانيين، حيث عمل في وسائل إعلام متعددة من بينها ”وكالة إيسنا الطلابية“ ووكالة ”إيرنا“ الحكومية، ويعتبر من المقربين من محمود أحمدي نجاد.

وكان داوري قد غرمته السلطات الإيرانية في مايو/ أيار 2014 مبلغ (400) دولار بعد إدانته بنشر أكاذيب ومعلومات غير صحيحة نسبها لمسؤولين في البلاد.

وتولى داوري خلال الولاية الثانية من حكم أحمدي نجاد إدارة الأخبار في الوكالة الرسمية للحكومة الإيرانية ”إيرنا“.