شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون رداً على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية القطرية بـ #لولوة_الخاطر_تكسر_الخاطر والان مع التفاصيل

علق عدد من السياسيون والصحفيون العرب على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية القطرية, لولوة الخاطر بإطلاق هاشتاج على تويتر بوسم "لولوة الخاطر تكسر الخاطر" .

وقال الإعلامي في سكاي نيوز عربية، فيصل بن حريز، أن المقابلة تلخص ماكان يدور في نقاشات ماقبل مقاطعة النظام في قطر .. مشيراً إلى أن تلك النقاشات كانت عن تراجع عن الوعود ونكثها وضعف الحجة أمام الحقائق ونكران لحقيقة دعم الارهابيين وعدم احترام للموقف الكويتي وعند الفشل تتهم دول المقاطعة .

أما الكاتب الصحفي، هاني مسهور فقال "تكشف مقابلة لولوه الخاطر أن ما اعتادت عليه قطر عبر أذرعها الاعلامية هي تلقين المشاهد بمظلوميات وتزييف للحقائق، وحالة الضعف في مواجهة الأسئلة تؤكد أن النظام القطري يعاني أزمة ارتباك داخلية على كافة المستويات" .

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بدوره نشر جمال الحربي، مقطع فيديو قصير قال أنه يختصر المعاناة التي عاشتها المتحدثة باسم الخارجية القطرية خلال دقائق المقابلة .. مؤكداً أنها كانت مقابلة مليئة بالتناقضات الفاخرة التي اعتدنا رؤيتها من نظام بلادها.

أما الإعلامي محمد اليماحي فقال أن ارتباك وضعف حجة لولوة الخاطر في الاجابة عن أسئلة المحاور في المقابلة التلفزيونية في التلفزيون الألماني دليل واضح على ضعف موقف قطر وعدم إمتلاكهم الحجة الكافية .

من جانبه قال المغرد منذر آل الشيخ مبارك "لولوة الخاطر تقول أن قطر لم تعمل إنتخابات بسبب أن جيرانها يرفضون ذلك .. المذيع بإستهزاء ومنذ متى كنتم تهتمون لهم" .. مؤكداً أن الضعيفة تظن العالم لايدرك حقيقة تآمر الدوحة .

وأضاف "من يخبرها أن في البحرين والكويت إنتخابات رهان نظام الدوحة دائماً على عقول أتباعه" .