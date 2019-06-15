مسؤول باكستاني: مليشيا الحوثي تجاوزت الخطوط الحمراء

أدان المسؤول الباكستاني ورئيس برلمان إقليم البنجاب شودري برويز إلهي الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير ومحافظة خميس مشيط.

وأكد أن هذه الأعمال العدائية على المنشآت المدنية والأعيان المدنية تجاوز خطير للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف برويز إلهي أن هذه المليشيات الحوثية لم تكتف بتعميق جراح اليمن واليمنيين وعرقلة جهود السلام وإفشالها بل تريد أن تلهب المنطقة وتزعزع أمنها من خلال الاستمرار في نهجها العدائي ومحاولاتها في تنفيذ مخططات أجندة تآمرية مشبوهة ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على الأراضي

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ّ وشدد على رفضه لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف أمن المملكة وترويع الآمنين والوقوف السعودية.

الكامل مع المملكة العربية السعودية؛ قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية البائسة،ً متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

ونوه بأن المملكة بذلت كل الجهود بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم حتى أضحت نموذجا ً يقتدى في صنع السلام بين الدول، ومثالا ً فريدا في دعم العمل الإنساني والإغاثي في العالم وتجلى ذلك بوضوح في وقوفها مع الشعب اليمني والاستجابة السريعة للحاجات الإنسانية من إغاثة إلى التنمية وإعادة الإعمار في اليمن>