ليبيا .. الميليشيات تستعد للانقلاب على السراج

قالت مصادر مسؤولة في العاصمة طرابلس أن هناك تحركات تهدف إلى الإطاحة برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وتشكيل ما تسميها مصادر مطلعة بـ«حكومة الثوار».

ونقلت صحيفة البيان عن تلك المصادر، إن اجتماعات عقدت أخيراً تم فيها الاتفاق على الانقلاب على حكومة السراج وتشكيل حكومة جديدة .. مشيرة إلى أن قيادات تعمل على الاستيلاء على الحكم لفرض وجودها كقوة أمر واقع في أية مفاوضات مستقبلية مع قيادة الجيش.

وأبرزت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن ما تسمى بحكومة الثوار ستعلن عن نفسها في طرابلس قبل أن تتخذ من مدينة مصراتة مقراً لها.

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وتزامنت هذه الأنباء مع تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الليبي والميليشيات الإرهابية أمس، وشهد مطار طرابلس الدولي المحاولة رقم 27 لاستعادة السيطرة عليه من قبل مسلحين منضوين تحت لواء حكومة الوفاق.

وجاءت محاولة أمس، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الميليشيات أول من أمس، عندما سقط العشرات بين قتيل وجريح في محور طريق المطار، من بينهم رئيس المجلس العسكري الزنتان عبدالسلاح أبو ستة الذي لقي حتفه على عين المكان.

والناطق باسم المجلس محمود حتويش الذي تعرض لإصابة خطيرة ووفق مصادر قبلية، فإن أغلب أعضاء المجلس العسكري الزنتان قُتلوا في المواجهات التي خاضوها ضد قوات الجيش الليبي، علماً وأن الزنتان منقسمة على نفسها بين مقاتلين في صفوف الجيش وآخرين في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.