ماذا يقول لون لسانك عن صحتك؟

1- اللون الأبيض، ويرجع إلى الإصابة بنزلة برد أو أمراض الجهاز الهضمي.
2- اللون الأصفر، ويشير إلى الإصابة بعدوى فطرية أو مشكلة بالصفراء أو الكبد.
3- اللون الأحمر، وينذر بالإصابة بأمراض معدية أو يشير إلى نقص فيتامين "بي12" أو وجود مشاكل في الجهاز الهضمي أو الكبد أو القلب.
4- اللون البني، ويدل على أمراض الأمعاء ومشاكل الكلى.
5- اللون الرمادي، ويشير إلى نقص الحديد أو فقر الدم.
6- اللون الأسود، ويشير إلى وجود خلل في فلورا الفم (الكائنات الدقيقة التي تعيش في الفم)، كما قد يكون أحد الآثار الجانبية للمضادات الحيوية.
على أية حال، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة أي تغير طارئ على لون اللسان لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذا التغير وعلاجه في الوقت المناسب.
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