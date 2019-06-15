الكشف عن المأكولات المخصصة لرائد الفضائي الإماراتي أثناء تحليقه

وكان مصدر في المجال الفضائي الروسي قال إن رجل الفضاء الإماراتي الذي يمر حاليا بفترة التدريب في المركز الروسي لتدريب رجال الفضاء سيأكل مأكولات روسية عادية أثناء تحليقه إلى محطة الفضاء الدولية، مضيفا ولكن ستكون له أيضا مجموعة منفصلة من الأطباق العربية.وأوضح أن مواطنين إماراتيين اثنين مرشحين للقيام بالتحليق إلى الفضاء أجريا في الخريف الماضي تذوقا خاصا للأطباق العربية واختارا 3 منها، وهي المضروبة والصالونة والبلاليط.

وقالت كبيرة الطهاة الخبيرة القطرية عائشة التميمي إن "المكونات الرئيسية لأطباق الغذاء في بلدان شبه الجزيرة العربية هي الرز واللحم والدجاج والسمك ومنتجات البحر الأخرى، حيث نستخدم الرز في مطبخنا بشكل واسع، وله أهمية كبيرة، فمثلا المضروبة هي الطبق الذي يمكن طبخه باستخدام الرز أو القمح المضروب ومع الدجاج أو اللحم أو منتجات البحر".



أما طبق الصالونة (أو فريد) فيطبخ عادة أثناء شهر رمضان ويتكون من الدجاج أو اللحم والخضار.

أما الحلويات العربية فاختار رجلا الفضاء الإماراتيان البلاليط، وهي الأكلة الإماراتية الشعبية المشهورة جدا المتكونة من الشعرية والهيل والزعفران والسكر.

وأشارت القطرية عائشة التميمي أيضا إلى أن مأكولات مطبخ بلدان الخليج العربي تتميز بالسعرات الحرارية العالية.

