صحيفة بريطانية: حادثة خليج عمان قد تُشعل الحرب في المنطقة

ويرى كاتب المقال جون كيمب أن حادثة خليج عمان "قد تسهم في إشعال فتيل النزاع والحرب في المنطقة بأكملها"، وفقاً لـ"بي بي سي".

ويقول إنه على الرغم من التهديدات التي كانت وما زالت تتوعد بها إيران الولايات المتحدة، فإنها إذا أرادت إغلاق مضيق هرمز "فلن يستمر هذا الإغلاق أكثر من أيام قليلة"، فهو بنظر الكاتب، سيدفع واشنطن إلى "التدخل العسكري" لفتح الممر المائي المهم.



ويستمر المقال في افتراض أنه حتى لو قامت الولايات المتحدة بحراسة ومرافقة كل السفن والناقلات التي تمر من المضيق فإن إيران "لن تكون قادرة على عرقلة هذه السفن أو التعرض لها"، لأنها تحاول أصلا تفادي المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وجها لوجه.

لكن كاتب المقال يرى أن المشكلة لن تنتهي هنا، إذ أن أي مواجهة عسكرية قد تُلجئ إيران إلى نقل مواجهتها مع الولايات المتحدة إلى ساحات أخرى عن طريق "حلفائها في كل من اليمن وشرق السعودية والإمارات والبحرين وسوريا والعراق وأفغانستان أيضاً".



ويخلص المقال إلى أن "مضيق هرمز سيظل منطقة عالية التوتر قد تشعل فتيل حرب تؤكد كل من الولايات المتحدة وإيران على الرغبة في تفاديها".