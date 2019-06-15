النفط ينهي الاسبوع على انخفاض بالرغم من اغلاقه مرتفعا

واغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.21%، لتسجل عند التسوية 62.05 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا، أو 0.46%، لتغلق عند 52.52 دولار للبرميل.ودفعت الهجمات التي وقعت بالقرب من إيران ومضيق هرمز الى ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 4%.

وخفضت أوبك الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب النزاعات التجارية وأشارت إلى مخاطر لتراجع أكبر وهو ما يبرر تمديد قيود على الإمدادات حتى نهاية 2019.

ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء علي قيود الإمدادات. ويشعر بعض الأعضاء في المنظمة بالقلق إزاء تراجع الأسعار على نحو حاد، على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرك لخفض سعر النفط.