المياه تعود إلى مجاريها بين الزوراء وعلاء عباس

ويستضيف فريق النوارس، ضيفه نفط الجنوب على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث ستشهد المباراة تواجد هدافه علاء عباس بعد غيابه عن التدريبات خلال اليومين السابقين.

وقال مصدر مقرب من اللاعب علاء عباس في حديث لـ الخليج 365، إن "عباس سيتواجد في مباراة اليوم أمام نفط الجنوب في دوري الكرة الممتاز، حيث ستبقى مسألة إشراك اللاعب في المواجهة، متروكة للمدرب حكيم شاكر".



وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللاعب تلقى عرضاً من نادي ضمك السعودي للانتقال اليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسيكون لنا اجتماع قريب مع الإدارة من أجل إكمال الصفقة"، مؤكداً أنه "يسعى إلى إيجاد آلية ترضي جميع الأطراف لانتقال اللاعب".

يذكر أن اللاعب علاء عباس، قدم اداءً كبيراً رفقة النوارس هذا الموسم، لا سيما في دوري أبطال آسيا، بعدما سجل 6 اهداف في 6 مباريات.

