162 نازح يعودون الى القائم

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "162 نازح عادوا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار".واضاف ان "ذلك جاء من خلال التنسيق المباشر من قبل كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار مع وزارة النقل والمحافظة وقيادة عمليات الانبار".

وتعلن وزارة الهجرة والمهجرين، بين الحين والآخر، إعادة عوائل نازحة إلى مناطق سكناها في محافظة الأنبار.

