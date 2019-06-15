ترامب يبحث مع آبي نتائج زيارته لإيران والهجوم على ناقلتي النفط

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ناقشا الهجمات التي وقعت أمس الخميس على ناقلتي نفط في خليج عمان في اتصال هاتفي شكر خلاله ترامب آبي على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران.

وأضاف البيت الأبيض أن "ترامب وآبي ناقشا أيضاً المفاوضات التجارية بين البلدين وزيارة ترامب المقبلة لليابان التي تستضيف قمة مجموعة العشرين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفاً "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

ومن جانب آخر، بدد الرئيس الأمريكي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.

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وقال ترامب: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

وأوضح ترامب أن "أمريكا تريد إعادة إيران للتفاوض"، وأضاف: "أنا مستعد حينما تكون إيران مستعدة، وليس هناك ما يدعو للعجلة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن اعتباراً من الخميس، أن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ إيران مسؤولة عن هجومي اليوم في بحر عمان".

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية، الخميس، في بحر عمان لهجومين، ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.