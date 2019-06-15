بريطانيا: الهجمات تجسد نمطاً من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار

ألقت بريطانيا باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة في الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان قائلة: إنه "لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك".

وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بالهجوم قائلاً: إنه "انتهاك للأعراف الدولية، ودعا إيران إلى وقف كل أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وأضاف الوزير في بيان: "هذه الهجمات الأخيرة تجسد نمطاً من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة".

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية أمس الخميس في بحر عمان لهجومين، ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.