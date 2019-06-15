نائب ليبي: ستتم ملاحقة قطر وتركيا قضائياً لدعمهما الميليشيات في بلادنا

أعرب عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، عن استيائه من التدخل الخارجي في ليبيا، متهما تركيا وقطر بدعم الإرهاب في البلاد، وفق ما نقل صحيفة "المتوسط" الليبية.

وقال عبد النبي، في تصريح للصحيفة، اليوم الجمعة: " ندين التدخل التركي والقطري في الشأن الليبي ودعمهما للمليشيات والجماعات المتطرفة بكافة مسمياتها"، مؤكداً أنه سوف تتم ملاحقتهما قضائياً بعد سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس.

واعتبر عضو لجنة الخارجية في معرض حديثه لنا، أن المجتمع الدولي لايزال يسعى لإطالة أمد الأزمة في ليبيا، كما أنه لم يكن شريكاً حقيقياً في الحرب على الإرهاب في البلاد.

وأشار عبد النبي إلى أن الدول الخارجية تبحث عن مخرج بعد أن شعرت بقرب الجيش من تحقيق النصر على المليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس.