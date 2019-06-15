مرشح أردوغان لاسطنبول يتباهى بخاتم "منتزع" من حجر الكعبة

أدلى مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بن علي يلدريم، بتصريح غريب بشأن الخاتم الذي يرتديه في إصبعه، وفقاً لما أوردته صحيفة "زمان" التركية، اليوم الجمعة.

وزعم رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، بن علي يلدريم، أن حجر الخاتم الذي يرتديه في إصبعه، من مقام النبي إبراهيم عليه السلام بالكعبة.

وقال يلدريم، في تصريح وصفته بعض وسائل الإعلام التركية بالغريب، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني لقناة "ATV"، أمس الخميس رداً على سؤال بشأن الخاتم الذي يرتديه: "إنه هدية من نجلي. الحجر الذي يزين الخاتم تم اقتلاعه من حجر مقام النبي إبراهيم بالكعبة".

ولم يقدم يلدريم أي معلومات عن كيفية اقتلاع حجر خاتمه من المقام المحفوظ داخل قفص زجاجي، ومن أين حصل نجله على هذا الحجر.

ومقام النبي إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي وقف عليه أثناء بناء الكعبة، ودعا الناس من أعلاه للحج وهو المكان الذي وجد فيه ذلك الحجر.

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ونشرت صور لأركان يلدريم، نجل يلدريم الذي أهداه الخاتم المذكور، وهو يلعب القمار داخل كازينو في سنغافورة، بحسب الصحيفة التركية.

ولفت مراقبون، وفقاً للصحيفة، إلى أن تصريحات يلدريم قد تدل على وجود شركات تتاجر بالأحجار التي تحمل قيمة دينية وتبيعها للأغنياء.

ويخوض يلدريم، رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في تركيا سابقاً، وأحد أبرز حلفاء الرئيس، رجب طيب أردوغان، حملة انتخابية شرسة مع منافسه من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على رئاسة بلدية اسطنبول، وهي أكبر مدينة في تركيا.

وسبق أن قررت لجنة الانتخابات العليا التركية إلغاء نتائج التصويت الأول في إطار السباق الانتخابي بعد شكاوى من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد على "وجود مخالفات"، وإجراء اقتراع جديد يوم 23 يونيو (حزيران).