وزير الدفاع الأمريكي: بدأنا بحشد إجماع دولي في وجه إيران

أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز حالياً على بناء إجماع دولي لمجابهة إيران ومعالجة أزمة الخليج، بعد اعتداء على سفن تجارية في بحر عمان.

وقال شاناهان في تصريحات للصحافيين الجمعة، وفقاً لقناة "الحرة"، إن "الاعتداء على ناقلتي نفط في مضيق هرمز الخميس مسؤولية دولية وليس مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية فقط".

وحملت الولايات المتحدة إيران "مسؤولية" هجومين استهدفا الخميس ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في بحر عمان وأديا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، ونشرت فيديو وصوراً تظهر أشخاصاً كانوا على قارب إيراني أزالوا لغما لم ينفجر من على هيكل السفينة اليابانية.

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وزاد الهجوم الثاني في شهرين على ناقلات تجارية، التوترات في منطقة تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين واشنطن وطهران.​

لكن شاناهان قال "نعوّل على الدبلوماسية كوسيلة لخفض التوتر"، مضيفا أن دور وزارة الدفاع يتضمن مشاركة المعلومات الاستخباراتية.

وأشار شاناهان إلى أن رئيس الأركان جوزيف دنفورد على تواصل مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي لمعرفة متطلباته.